Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 15 коп., евро вырос на 9 коп.
26 июнь 2018 (15:46)
УрБК, Москва, 26.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на 15,89 коп., до 62,79 руб., евро вырос на 9,75 коп., до 73,41 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 54 коп., евро вырос на 3 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 43 коп., евро снизился на 1 руб. 03 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро вырос на 20 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро вырос на 6 коп.
- Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро снизился на 30 коп.