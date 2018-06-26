Частные банки загонят в ниши

Центральный банк России продолжает политику уменьшения количества игроков на финансовом рынке. По оценкам экспертов, в ближайшие годы еще порядка 150-200 организаций могут потерять лицензии. При этом выживут банки с государственным участием в капитале: их доля заметно вырастет. Из частных же компаний наиболее весомые шансы у «умных и быстрых» банков, которые смогут обосновать регулятору свое присутствие в конкретной нише и имеют постоянный круг клиентов из числа представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).Участники финансового рынка отмечают, что в настоящее время доля контролируемых государством игроков увеличивается. Именно у этих организаций будут сосредоточены порядка 80% активов. В то же время будущее частных банков вызывает множество вопросов, хотя вероятность их полного исчезновения невелика.«Я считаю, что пока в России есть место для рыночной экономики, в секторе банковского бизнеса однозначно сохранятся возможности для частных организаций. Другое дело, что в ближайшие несколько лет рынок будет более чем на 50% — после последних санаций эта цифра приближается к 70% — контролироваться государством. Это дает системе устойчивость. Соответственно, для частных банков остается прежде всего нишевое поле, они могут обслуживать все процессы, связанные с малым и средним бизнесом, где нужна более глубокая экспертиза, чем при потоковых решениях», — пояснил председатель правления и член совета директоров ПАО «СДМ-Банк» Максим Солнцев в ходе прошедшей в Екатеринбурге встречи «Умная среда + банковская система».Эксперты отмечают, что по разным оценкам число действующих банков на российском рынке сегодня составляет около 450-550 организаций. При этом бизнес-модели 150-200 из них вызывают сомнения у регулятора. Отчасти это связано с тем, что наиболее надежные заемщики пользуются услугами крупных компаний, оставляя частным не самую качественную клиентуру.«Частные банки будут испытывать затруднения по одной простой причине: в рыночной экономике банки существуют, чтобы преобразовывать сбережения населения в кредиты, но эта функция в нашей действительности не востребована. Заемщики с хорошими денежными потоками «сидят» в крупных банках, скидывая на региональные и частные тех, кто им не нужен. Фондирование у государственных организаций больше, чем у частных, и выживут среди последних только те, кто соберет строго определенный и годами испытанный круг заемщиков. Думаю, под угрозой ухода с рынка примерно 50% банков: из 530 «живых» организаций ЦБ будет «выщелкивать» по 40-50 в год», — полагает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.При этом собственник группы компаний «Найс» Артем Житков отмечает, что смена бизнес-модели для многих банков может означать продажу государству, что крайне нежелательно, поскольку региональные и частные организации необходимы для устойчивости финансовой системы страны.Еще одна проблема небольших банков, по мнению экспертов, заключается в ограниченности их возможностей инвестирования в технологии. Соответственно, остро стоит вопрос повышения информационной безопасности таких организаций.«Думаю, около 80% активов останутся у крупных государственных банков, но при этом сохранится некоторое количество региональных и частных, зарабатывающих разумные деньги на своей нише. Это будут организации с грамотным менеджментом, должным качеством технологий и информационной безопасности. Но последнее сложно и дорого, поэтому преимущество здесь у крупных игроков. Однако у маленьких частных есть другая «карта»: требования регулятора к ним ниже, соответственно, меньше и издержки. Поэтому думаю, что частным банкам будет тяжело, они должны стать умными и быстрыми, показывать замечательный клиентский сервис. Те, кому это удалось, с рынка не уйдут», — рассказала руководитель направления разработки сервисов для банков «СКБ Контур» Ольга Смирнова.В целом эксперты полагают, что из частных банков сегодня от потери лицензии не застрахован практически никто, поэтому клиентам приходится диверсифицировать активы: основные средства размещать в крупных организациях, кредиты брать там, где дают, а быстрые платежи проводить через небольшие, оперативно работающие компании. При этом целесообразность «чистки» рынка от недобросовестных игроков его участники не отрицают. Однако отмечают необходимость установки понятных правил игры, как для банков, так и для их клиентов-предпринимателей.