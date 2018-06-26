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Минфин РФ не ожидает резкого роста инфляции после повышения ставки НДС

УрБК, Москва, 26.06.2018. Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов не ожидает выхода инфляции за пределы ожидаемых показателей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».



«В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», — сказал глава Минфина.



Согласно предложению кабмина, ставку НДС предлагается увеличить с 18% до 20%.



В начале июня 2018 года Минэкономразвития выпустило макроэкономический прогноз, в котором уровень инфляции до конца текущего года может составить до 4%.

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