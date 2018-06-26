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Минфин РФ не ожидает резкого роста инфляции после повышения ставки НДС

26 июнь 2018 (15:06)

УрБК, Москва, 26.06.2018. Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов не ожидает выхода инфляции за пределы ожидаемых показателей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», — сказал глава Минфина.

Согласно предложению кабмина, ставку НДС предлагается увеличить с 18% до 20%.

В начале июня 2018 года Минэкономразвития выпустило макроэкономический прогноз, в котором уровень инфляции до конца текущего года может составить до 4%.

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