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Минфин РФ не ожидает резкого роста инфляции после повышения ставки НДС
26 июнь 2018 (15:06)
УрБК, Москва, 26.06.2018. Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов не ожидает выхода инфляции за пределы ожидаемых показателей. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», — сказал глава Минфина.
Согласно предложению кабмина, ставку НДС предлагается увеличить с 18% до 20%.
В начале июня 2018 года Минэкономразвития выпустило макроэкономический прогноз, в котором уровень инфляции до конца текущего года может составить до 4%.
«В целом это находится в рамках наших ожиданий по инфляции и не будет способствовать росту цен на продукцию социально значимую, поскольку льготные ставки по НДС на продовольственные товары, медицинские товары сохранятся на уровне 10%», — сказал глава Минфина.
Согласно предложению кабмина, ставку НДС предлагается увеличить с 18% до 20%.
В начале июня 2018 года Минэкономразвития выпустило макроэкономический прогноз, в котором уровень инфляции до конца текущего года может составить до 4%.
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