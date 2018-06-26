Кризис

Объем «свободных денег» у граждан РФ в мае снизился на 4,4%

Объем «свободных денег» (разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги ) у граждан РФ в мае 2018 года снизился по сравнению с апрелем текущего года на 4,4% и составил 24 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



Индекс «свободных денег» — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Величина доходов определяется на основе расчетов холдинга и Росстата, затрат на товары и услуги — на основе скан-панели домохозяйств «Ромира». Она базируется на данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тыс. человек.



«Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах российских домохозяйств и при сравнении их со средними доходами, в минувшем мае объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 24 тыс. руб. Среднегодовое же значение индекса свободных денег, таким образом, по итогам пяти месяцев составило 21,9 тыс. руб.», — говорится в исследовании.



В городах-миллионниках значение индекса в мае снизилось на 2,5% по сравнению с апрелем и составило 31,4 тыс. руб. В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн человек индекс уменьшился на 4,7%, до 26,4 тыс. руб. В городах с населением 100-500 тыс. человек индекс снизился на 8,8%, составив 15,5 тыс. руб.

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