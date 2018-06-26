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ФСК ЕЭС модернизировала подстанцию 500 кВ «Кустовая» в ХМАО
26 июнь 2018 (11:16)
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2018. ФСК ЕЭС установила новые трансформаторы тока и устройства релейной защиты на подстанции 500 кВ «Кустовая» в ХМАО, сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ФСК ЕЭС — МЭС Западной Сибири.
В рамках проекта модернизации энергообъекта заменили 6 трансформаторов тока и 18 высокочастотных заградителей 220 кВ, выполнили монтаж и наладку новых кабельных сетей и устройств релейной защиты, и автоматики.
«Обновление оборудования позволит увеличить надежность электроснабжения потребителей Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также предприятий нефтегазодобывающего комплекса региона», — говорится в сообщении.
Подстанция 500 кВ «Кустовая» трансформаторной мощностью 1002 МВА введена в эксплуатацию в 1986 году.
В рамках проекта модернизации энергообъекта заменили 6 трансформаторов тока и 18 высокочастотных заградителей 220 кВ, выполнили монтаж и наладку новых кабельных сетей и устройств релейной защиты, и автоматики.
«Обновление оборудования позволит увеличить надежность электроснабжения потребителей Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также предприятий нефтегазодобывающего комплекса региона», — говорится в сообщении.
Подстанция 500 кВ «Кустовая» трансформаторной мощностью 1002 МВА введена в эксплуатацию в 1986 году.
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