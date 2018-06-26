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На ММК вновь пройдет акция по привлечению работников предприятия к рационализаторской деятельности

УрБК, Магнитогорск, 26.06.2018. Накануне Дня рационализатора и изобретателя, 29 июня 2018 года, на Комсомольской площади Магнитогорска ПАО «ММК» уже в третий раз проведет промо-акцию «Свежая идея», направленную на дополнительное привлечение работников предприятия к рационализаторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Акция будет проходить с 10.00. На площади перед заводоуправлением работникам Группы ПАО «ММК» будет предоставлена возможность оперативно поделиться своими новаторскими идеями и получить подарок.



В этом году символом акции выбран гранат. Всем, кто подаст новаторское предложение, будет вручаться плод граната. При подаче двух идей их автор получит гранат, а также блокнот с символикой акции и ручку. Авторы трех одновременно поданных идей получат дополнительно футболку.



В прошлом году за три часа акции общекомбинатская база новаторских идей увеличилась на 270 предложений. Шестьдесят работников комбината подали сразу по три идеи. Тогда символом акции был ананас, а годом ранее – апельсин.



Для поощрения активных рационализаторов в цехах будут сформированы подарочные наборы (гранат + блокнот + ручка + футболка), которые будут вручаться на сменно-встречных собраниях. Такие же наборы предусмотрены для вручения уполномоченным по рационализации и изобретательству.

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