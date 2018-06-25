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БАЗ-СУАЛ пытается оспорить в суде задолженность по оплате за НВОС в размере 293,8 млн рублей
25 июнь 2018 (17:28)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» в Арбитражном суде Свердловской области пытается оспорить задолженность по оплате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в размере 293,8 млн руб.
Как сообщает департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, в декабре 2015 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа с требованием взыскать с компании задолженность по оплате за НВОС за несанкционированное размещение 63,25 тыс. тонн отходов в размере 293,8 млн руб.
Сейчас филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» просит отменить решение суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд принял дело к рассмотрению, заседание пройдет 17 июля 2018 года.
Как сообщает департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу, в декабре 2015 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск надзорного органа с требованием взыскать с компании задолженность по оплате за НВОС за несанкционированное размещение 63,25 тыс. тонн отходов в размере 293,8 млн руб.
Сейчас филиал «БАЗ-СУАЛ» ОАО «СУАЛ» просит отменить решение суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд принял дело к рассмотрению, заседание пройдет 17 июля 2018 года.
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