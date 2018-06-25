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В Туринске будут судить местного жителя, обвиняемого в фиктивной регистрации иностранца
25 июнь 2018 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Прокуратура Туринского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в РФ», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, 16 января 2017 года житель Туринска подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Туринскому району заявление о регистрации иностранного гражданина по месту жительства в принадлежащем ему доме по ул. Горького. При этом обвиняемый заведомо знал, что иностранный гражданин не имеет намерения проживать по данному адресу.
На основании поданного заявления иностранец был зарегистрирован в Туринске, хотя фактически там не проживал.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Туринского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.
По версии следствия, 16 января 2017 года житель Туринска подал в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Туринскому району заявление о регистрации иностранного гражданина по месту жительства в принадлежащем ему доме по ул. Горького. При этом обвиняемый заведомо знал, что иностранный гражданин не имеет намерения проживать по данному адресу.
На основании поданного заявления иностранец был зарегистрирован в Туринске, хотя фактически там не проживал.
Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 2 Туринского судебного района для рассмотрения по существу. Санкция статьи в качестве наказания предусматривает штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.
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