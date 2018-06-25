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Себестоимость сельхозпродукции вырастет до 25% из-за подорожания топлива

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Себестоимость сельскохозяйственной продукции может увеличиться на 20-25% из-за подорожания топлива. Об этом УрБК рассказал руководитель сельскохозяйственного кооператива «Битимский» Михаил Мальцев.



По его словам, вырастет также себестоимость переработки сельхозсырья и доставка готовой продукции потребителю.



«В течение одного-двух дней «Газпромнефть» подняла цены на 10% — с 47 тыс. руб. за тонну до 52 тыс. за тонну. Без объяснения причин. Все мои коллеги возмущены, конечно, таким подорожанием», — сказал М. Мальцев.



Он добавил, что смягчить последствия могло бы предоставление льгот на топливо для аграриев. Такая мера господдержки уже применялась десять лет назад, но была свернута из-за спекуляций. По воспоминания М. Мальцева, некоторые фермеры начали перепродавать льготное топливо.



Как заявлял ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, главе Минфина РФ Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву поручено проработать вопрос компенсации аграриям дополнительных расходов. Но в какой форме это будет, остается непонятным.



В Свердловской области средняя розничная цена бензина за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. В Екатеринбурге, по данным регионального УФАС, топливо за май 2018 года подорожало менее чем на 5% по сравнению с апрелем 2018 года. Цена на бензин Аи-92 выросла на 4,92%, на Аи-95 — на 4,72%, на дизельное топливо — на 4,06%.

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