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В Камышлове ущерб МУП «Ресурсоснабжающая организация» от закупок по завышенным ценам превысил 16 млн рублей
25 июнь 2018 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В Камышлове МУП «Ресурсоснабжающая организация» в 2015-2016 годах закупало уголь по завышенной цене без проведения торгов, в результате ущерб предприятия превысил 16 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Руководители компании заключали контракты на поставку топлива в ущерб интересам компании, считают в надзорном ведомстве.
«В соответствии с выводами анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности в период с 31 декабря 2014 года до 31 декабря 2016 года прибыльность всей деятельности муниципального предприятия составляет минус 17%. Более того, начиная с 30 сентября 2015 года, предприятие стало убыточным», ― комментируют в прокуратуре.
В настоящее время Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Ресурсоснабжающая организация» банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Руководители компании заключали контракты на поставку топлива в ущерб интересам компании, считают в надзорном ведомстве.
«В соответствии с выводами анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности в период с 31 декабря 2014 года до 31 декабря 2016 года прибыльность всей деятельности муниципального предприятия составляет минус 17%. Более того, начиная с 30 сентября 2015 года, предприятие стало убыточным», ― комментируют в прокуратуре.
В настоящее время Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Ресурсоснабжающая организация» банкротом, на предприятии введено конкурсное производство.
Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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