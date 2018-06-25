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Экс-начальник свердловского ГИБДД Юрий Демин получил работу в УГМК

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Бывший руководитель Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин назначен на должность заместителя заместителя генерального директора УГМК по режиму.



На новой работе Ю. Демин будет отвечать за вопросы безопасности.



В органах внутренних дел Юрий Демин проработал 13 лет. С середины апреля 2018 года он был отправлен в отставку с должности начальника областного УГИБДД.

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