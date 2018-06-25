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Экс-начальник свердловского ГИБДД Юрий Демин получил работу в УГМК
25 июнь 2018 (14:13)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Бывший руководитель Управления ГИБДД по Свердловской области Юрий Демин назначен на должность заместителя заместителя генерального директора УГМК по режиму.
На новой работе Ю. Демин будет отвечать за вопросы безопасности.
В органах внутренних дел Юрий Демин проработал 13 лет. С середины апреля 2018 года он был отправлен в отставку с должности начальника областного УГИБДД.
На новой работе Ю. Демин будет отвечать за вопросы безопасности.
В органах внутренних дел Юрий Демин проработал 13 лет. С середины апреля 2018 года он был отправлен в отставку с должности начальника областного УГИБДД.
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