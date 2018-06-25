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В России ущерб от лесных пожаров в этом году превысил 2 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.06.2018. В этом году сумма ущерба от лесных пожаров в регионах России превысила 2 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на главу Рослесхоза Ивана Валентика.



«Если говорить об ущербе текущего года, пока сумма предварительно оценивается в чуть более 2 млрд руб. по России в целом. Для сравнения: за прошлый год совокупная сумма ущерба была около 25 млрд руб. Соответственно, за предыдущие годы она была в районе 50-60 млрд руб. Однако пока еще рано подводить итоги, обычно это происходит в ноябре», ― рассказал он во время Национального лесного форума в Хабаровске.



По его словам, максимальный вред причиняют верховые пожары, которые распространяются с большой скоростью при сильном ветре.



По данным Авиалесоохраны, в настоящее время леса продолжают гореть в 14 регионах страны.



Синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в Челябинской области с 25 по 28 июня.



«25-28 июня в большинстве районов Челябинской области, на западе Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса в Челябинской — по региональной шкале, в Курганской — по шкале Нестерова)», ― сообщает Уральское УГМС.

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