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Коммерческие перевозчики Екатеринбурга теряют до 30% выручки из-за подорожания топлива

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Коммерческие перевозчики, обслуживающие маршрутные линии в Екатеринбурге, потеряли 20-30% от выручки из-за подорожания топлива. Об этом УрБК рассказал директор транспортной компании «Авто-Гамма» Олег Пьянков.



По его словам, перевозчики в настоящее время только подсчитывают новые суммы затрат, которые сложились из-за роста цен на топливо.



В Свердловской области средняя розничная цена бензина за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. В Екатеринбурге, по данным регионального УФАС, топливо за май 2018 года подорожало менее чем на 5% по сравнению с апрелем 2018 года. Цена на бензин Аи-92 выросла на 4,92%, на Аи-95 — на 4,72%, на дизельное топливо — на 4,06%.

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