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Правительство РФ передаст ведение бухгалтерии Миннауки и Минпросвещения Федеральному казначейству
25 июнь 2018 (13:05)
УрБК, Москва, 25.06.2018. Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования станут первыми ведомствами, которые передадут функции бюджетного учета Федеральному казначейству, следует из проекта постановления правительства.
«Проект постановления разработан в связи с необходимостью передачи Федеральному казначейству в 2018 году полномочий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности», ― отмечается в пояснительной записке к документу.
Нововведение нацелено на повышение эффективности и контроля за бюджетными процессами. Помимо ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности в ведомствах Казначейство также будет начислять зарплаты и направлять обязательные платежи в бюджет.
В дальнейшем подобные изменения ждут и другие федеральные ведомства.
«Проект постановления разработан в связи с необходимостью передачи Федеральному казначейству в 2018 году полномочий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности», ― отмечается в пояснительной записке к документу.
Нововведение нацелено на повышение эффективности и контроля за бюджетными процессами. Помимо ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности в ведомствах Казначейство также будет начислять зарплаты и направлять обязательные платежи в бюджет.
В дальнейшем подобные изменения ждут и другие федеральные ведомства.
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