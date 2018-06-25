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Правительство РФ передаст ведение бухгалтерии Миннауки и Минпросвещения Федеральному казначейству

УрБК, Москва, 25.06.2018. Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования станут первыми ведомствами, которые передадут функции бюджетного учета Федеральному казначейству, следует из проекта постановления правительства.



«Проект постановления разработан в связи с необходимостью передачи Федеральному казначейству в 2018 году полномочий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности», ― отмечается в пояснительной записке к документу.



Нововведение нацелено на повышение эффективности и контроля за бюджетными процессами. Помимо ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности в ведомствах Казначейство также будет начислять зарплаты и направлять обязательные платежи в бюджет.



В дальнейшем подобные изменения ждут и другие федеральные ведомства.

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