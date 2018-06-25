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В Свердловской области суд признал банкротом компанию «Леспроммаш»

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Леспроммаш» (пос. Новоуткинск) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие действует с 2008 года. Основным видом деятельности является лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность.



С иском о банкротстве ООО «Леспроммаш» в октябре 2017 года обратилась в суд межрайонная инспекция ФНС №30 по Свердловской области. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 48 млн 106 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Леспроммаш» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

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