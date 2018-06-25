Кризис

Из-за роста цен на топливо турпутевки в зимний сезон вырастут в цене на 10%

Продолжающийся рост цен на топливо в России, который пока не отразился на стоимости туристических путевок на лето, ближе к зиме обернется подорожанием как минимум на 10%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрия Горина.



Ранее Российский топливный союз (РТС) обратился с открытым письмом к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в котором просил дать поручение обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынках моторного топлива.



Поводом послужил беспрецедентный, как считает союз, рост оптовых цен на автомобильные бензины и дизельное топливо. В обращении к Дмитрию Медведеву РТС негативно отозвался о реакции ответственных регуляторов на ситуацию и предупредил о возможных последствиях.



«Топливо дорожает, что приведет к изменению цен в туризме. На туристах, которые уже оплатили свои туры, это никак не отразится. Более того, большинство туроператоров пока берут эту нагрузку, связанную со скачком цен, на себя и не перекладывают ее на туристов», — сказал собеседник агентства.



Д. Горин считает, что в перспективе, если динамика продолжится, туристический продукт подорожает, так как с ростом цен на энергоносители повышаются цены на продукцию и услуги во всех смежных отраслях.



«Пока ценовых изменений в стоимости туристического продукта нет и до конца лета не ожидается, но в более долгосрочной перспективе они обязательно начнутся, так как работать в ущерб собственному бизнесу никто не будет», — прокомментировал эксперт.



«Если рост цен на топливо в стране продолжится, то это приведет уже в осеннем и зимнем сезоне к повышению цен на туристический продукт. Если этот процесс не остановить, то ближе к зиме цены придется скорректировать минимум на 10%», — считает представитель Ростуризма.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: