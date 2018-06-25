Новости дня

В 2017 году ММК-МЕТИЗ увеличил долю на внутреннем рынке до 22%

УрБК, Магнитогорск, 25.06.2018. Доля ОАО «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») на внутреннем рынке России по итогам 2017 года выросла на 2% относительно 2016 года — до 352 тыс. т. Такие данные были озвучены на общем собрании акционеров, сообщает пресс-служба ММК.



Объем реализации на экспорт в 2017 году увеличился на 2,8% относительно показателя 2016 года. Крупнейшими российскими производителями метизной продукции, входящими в состав металлургических холдингов, в 2017 году суммарно реализовано около 2 млн тонн продукции, что соответствует уровню 2016 года. Доля ММК-МЕТИЗ в общем объеме реализации по итогам 2017 года составила 22%. Самой востребованной стала проволока общего назначения, стальная и порошковая.



Сбытовая политика позволила предприятию в 2017 году реализовать 435,15 тыс. т готовой продукции. Региональная структура продаж ММК-МЕТИЗ на внутреннем рынке не претерпела значительных изменений: к наиболее потребляющим регионам относятся Центральный, а также Уральский и Приволжский федеральные округа. В целом объем продаж на внутренний рынок составил 352 тыс. т. Отгрузка на экспорт в 2017 году составила 83 тыс. т, доля экспорта в структуре продаж — 19%. Приоритетным направлением при поставках на экспорт остается Казахстан с долей продаж 53%.



Выручка от реализации в сравнении с позапрошлым годом выросла на 4 млрд руб. и превысила 20 млрд руб. Налоги предприятие выплатило полностью и своевременно: 1 млрд руб. переведено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. В частности, бюджет Магнитогорска получил 92 млн руб.



В настоящий момент при поддержке Магнитогорского металлургического комбината на ММК-МЕТИЗ успешно реализуется масштабная программа с объемом инвестиций 3,8 млрд руб. В прошлом году введено в эксплуатацию современное оборудование по производству болтов и гаек М6-М12. Осваивается производство новых импортозамещающих видов крепежа по стандартам DIN. Запущено в работу оборудование для производства крупного крепежа, которое позволит обеспечить развитие производства высокопрочного крепежа за счет высокого качества термической обработки крепежных изделий и расширить сортамент за счет освоения производства оцинкованного крепежа крупных диаметров.



На мероприятия в области промышленной безопасности и охраны труда в прошлом году было потрачено 76 млн руб., на природоохранные мероприятия — 25,7 млн руб. На реализацию социальных программ направлено 145 млн руб., на подготовку и повышение квалификации персонала — 8,5 млн руб.



«Благодаря выбранной стратегии и поддержке Магнитогорского металлургического комбината в 2017 году задачи, поставленные перед ОАО «ММК-МЕТИЗ», были решены. В числе перспективных задач — выстраивание важнейших бизнес-процессов, начиная с производства и заканчивая ведением переговоров с каждым контрагентом таким образом, чтобы ресурсы расходовались еще эффективнее и отдача была максимальной», — прокомментировали в пресс-службе ММК.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: