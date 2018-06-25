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В выходные на трассе Серов — Екатеринбург сгорело недостроенное кафе
25 июнь 2018 (10:23)
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. В ночь с субботы на воскресенье в Верх-Нейвинском городском округе на трассе Серов — Екатеринбург сгорело строящееся здание кафе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 300 кв. м. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение, однако проливку и разбор сгоревших конструкции завершили только к утру воскресенья.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 300 кв. м. Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение, однако проливку и разбор сгоревших конструкции завершили только к утру воскресенья.
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