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Минтруд РФ ожидает в 2019 году роста среднего размера пенсий до 15,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 25.06.2018. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин озвучил ожидаемый размер прибавки к пенсии в 2019 году: он составит в среднем 1 тыс. руб. Об этом сообщают «Известия».



По словам главы Минтруда, в повышении пенсионного возраста есть экономическая необходимость, которая обусловлена разными факторами. Главная цель предложений правительства — увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих. Поставлена задача увеличивать пенсии выше инфляции.



«В 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера должна составить в среднем 1 тыс. руб. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тыс. рублей больше. К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 руб. Прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тыс. 400 рублей. Это среднее повышение», — пояснил М. Топилин в интервью изданию.



Министр также отметил, что безработными граждане старше 60 лет не останутся, и на рынок труда реформа не окажет негативного влияния.



«Часто говорят, что людей будут увольнять. Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор — человек должен сохранять свои компетенции. Люди, которые работают в 60–65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», — сказал М. Топилин.



Напомним, 16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.

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