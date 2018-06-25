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На Среднем Урале транспортный прокурор выявил нарушения эксплуатации энергоустановок в структурном подразделении РЖД

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2018. Транспортная прокуратура обнаружила нарушения законодательства о порядке технической эксплуатации энергоустановок — опор воздушных линий в Белоярском районе Свердловской области, находящихся на балансе Шарташской дистанции электроснабжения — структурного подразделения ОАО «РЖД».



Как сообщает пресс-служба Свердловской транспортной прокуратуры, некоторые опоры воздушных линий находятся в аварийном состоянии, не обеспечены заземляющими устройствами и специальной маркировкой.



По результатам проверки транспортный прокурор возбудил административное дело в отношении начальника района электроснабжения станции Арамиль Шарташской дистанции электроснабжения по статье 9.11 КоАП РФ «Нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок». Уральское управление Ростехнадзора выписало ему штраф.



Кроме этого, прокурор направил иск в суд в интересах жителей района с требованием обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения.

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