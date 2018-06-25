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Жители Свердловской области потратили в 2018 году на покупку новых автомобилей 24,8 млрд рублей

УрБК, Москва, 25.06.2018. За пять месяцев 2018 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 852,8 млрд руб. Об этом говорится в исследовании агентства «Автостат».



30% всей емкости рынка приходится на столицу и область. Так, жители Москвы с января по май нынешнего года купили новых машин на сумму 177,8 млрд руб., а в Подмосковье на эти же цели было потрачено 77,5 млрд руб.



Замыкает тройку лидеров данного рейтинга Санкт-Петербург с показателем 69,8 млрд руб.



А вот среди нестоличных субъектов РФ впереди всех Краснодарский край (32,7 млрд руб.), которому совсем чуть-чуть уступает Татарстан (32,6 млрд руб.).



Кроме них, в ТОП-10 российских регионов по емкости рынка новых легковых автомобилей за пять месяцев 2018 года также попадают: Свердловская область (24,8 млрд руб.), Башкортостан (24 млрд руб.), Самарская (22,7 млрд руб.), Ростовская (20,1 млрд руб.) и Челябинская (19,2 млрд руб.) области.

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