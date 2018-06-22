Кризис

Дополнительные затраты аграриев в России от подорожания топлива составили почти 12 млрд рублей

22 июнь 2018 (17:59)

Дополнительные затраты российских аграриев из-за подорожания топлива составили 11,9 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Дополнительные расходы затронули 28 тыс. сельхозпредприятий, что составляет 55% от общего их числа.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал принять постановление о компенсации потерь, которые аграрии понесли в связи с подорожанием автомобильного бензина и дизельного топлива.

Сумму компенсаций поручено проработать зампредседателя кабмина, главе Минфина РФ Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

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