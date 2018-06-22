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В Реже на участке предпринимателя нашли нарушения закона о недрах и миграции

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Прокуратура выявила несколько нарушений при проверке двух земельных участков сельскохозяйственного назначения (пашни), расположенных в селе Останино Режевского района.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сельхозземли оказались захламлены и загрязнены. Также сотрудники прокуратуры в ходе выездной проверки установили, что индивидуальный предприниматель в нарушение статьи 11 Закона РФ «О недрах» фактически использует подземные воды для осуществления хоздеятельности в отсутствие лицензии.



«Также в ходе проводимой проверки выявлены нарушения миграционного законодательства. В частности, предприниматель привлек для выполнения сельскохозяйственных работ двух иностранных граждан, чья фактически осуществляемая деятельность не соответствовала виду деятельности, указанному в разрешении», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила административное дело по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от процессов негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель». За это он был оштрафован на сумму 50 тыс. руб.



Также в отношении нарушителя возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами», которое направлено для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии по Свердловской области.



Отделом по вопросам миграции ОМВД России по Режевскому району указанные граждане привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии, не указанной в разрешении на работу или патенте».

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