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Дополнительные затраты аграриев в России от подорожания топлива составили почти 12 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.06.2018. Дополнительные затраты российских аграриев из-за подорожания топлива составили 11,9 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.



Дополнительные расходы затронули 28 тыс. сельхозпредприятий, что составляет 55% от общего их числа.



Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев пообещал принять постановление о компенсации потерь, которые аграрии понесли в связи с подорожанием автомобильного бензина и дизельного топлива.



Сумму компенсаций поручено проработать зампредседателя кабмина, главе Минфина РФ Антону Силуанову и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

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