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В рамках проекта Росатома в поликлинике Заречного реконструируют главный вход

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. В поликлинике МСЧ № 32 г. Заречного (Свердловская область) началась масштабная реконструкция входной группы. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС.



Работы проводятся в рамках отраслевого проекта «Бережливая поликлиника», который Госкорпорация «Росатом» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством России реализует в городах присутствия объектов атомной отрасли.



Цель проекта — оптимизация работы поликлиники, снижение времени пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на приём к врачу.



«На входе в медучреждение будут созданы удобный пандус для людей с ограниченными возможностями, широкие ступеньки с поручнями для тех, кто на костылях или передвигается с трудом, а также отремонтируют козырёк. Учитывая, что существенная часть пациентов поликлиники — пожилые люди и родители с детьми, такие нововведения будут особенно актуальны», — рассказали в пресс-службе.



Напомним, весной этого года Белоярская АЭС направила первый транш в размере 10 млн руб. на усовершенствование работы медицинского учреждения. В планах на этот год — модернизация взрослой и детской регистратуры, установка электронных табло с расписанием приёма врачей, размещение в коридорах удобной навигации, оснащение кабинетов врачей современной оргтехникой, приобретение рентгеновского оцифровщика для маммографии.



Следует отметить, что проект «Бережливая поликлиника» реализуется также в Новоуральске при участии АО «Уральский электрохимический комбинат» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). В рамках проекта в медучреждениях города создают call-центры, организуют «открытую» регистратуру, создают информационные табло, системы навигации и электронную очередь, проводят модернизацию оборудования.



Общий объем финансирования проекта в 2017 году Топливной компанией ТВЭЛ составил около 23,5 млн руб. УЭХК также выделил 20 млн руб. на приобретение квартир для медиков дефицитных специальностей.

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