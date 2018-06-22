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Правительство РФ предложило отнести кальянную смесь к подакцизным товарам

УрБК, Москва, 22.06.2018. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении акциза на кальянную смесь с 1 января 2019 года. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.



«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 181 НК РФ, предусматривающие отнесение с 1 января 2019 года к подакцизным товарам кальянной смеси», — указано в пояснительной записке к документу.



Ставку акциза авторы инициативы предлагают установить на уровне 457 руб. за килограмм смеси в 2019 году. В 2020 году ее увеличат до 476 руб., в 2021 году — до 495 руб.



Напомним, в 2017 году Минздрав России предложил запретить курение кальянов в кафе, барах и ресторанах.

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