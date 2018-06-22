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Обанкроченный «Буланашский машзавод» выплатил сотрудникам долг по зарплате в размере 6,5 млн рублей
22 июнь 2018 (15:24)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. В Артемовском по требованию прокуратуры ПАО «Буланашский машиностроительный завод» погасило долги по заработной платы перед 102 работниками на сумму свыше 6,5 млн руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ПАО «Буланашский машиностроительный завод» является собственником имущественного комплекса, переданного в аренду ООО «Буланашский машиностроительный завод».
В августе 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Буланашский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом).
В период с сентября 2017 года по май 2018 года на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 102 сотрудниками охраны и работниками котельной на сумму свыше 6,5 млн руб.
Артемовская городская прокуратура в суд направила заявления о взыскании задолженности по заработной плате.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем».
В результате принятых мер 21 июня 2018 года задолженность предприятия по заработной плате перед работниками на сумму свыше 6,5 млн руб. погашена в полном размере.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ПАО «Буланашский машиностроительный завод» является собственником имущественного комплекса, переданного в аренду ООО «Буланашский машиностроительный завод».
В августе 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал ПАО «Буланашский машиностроительный завод» несостоятельным (банкротом).
В период с сентября 2017 года по май 2018 года на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 102 сотрудниками охраны и работниками котельной на сумму свыше 6,5 млн руб.
Артемовская городская прокуратура в суд направила заявления о взыскании задолженности по заработной плате.
По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем».
В результате принятых мер 21 июня 2018 года задолженность предприятия по заработной плате перед работниками на сумму свыше 6,5 млн руб. погашена в полном размере.
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