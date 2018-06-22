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Правительство РФ расширило перечень банков, выплачивающих пенсии ветеранам силовых ведомств
22 июнь 2018 (15:03)
УрБК, Москва, 22.06.2018. Правительство РФ расширило перечень банков, выплачивающих пенсий лицам, проходившим военную службу, службу в органах внутренних дел, противопожарной службе, наркоконтроле, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, а также членам их семей.
Соответствующее распоряжение от 20 июня 2018 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, помимо Сбербанка выплаты пенсий будут осуществлять Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк (АО), АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Всероссийский банк развития регионов» и ПАО «Промсвязьбанк».
Соответствующее распоряжение от 20 июня 2018 года подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, помимо Сбербанка выплаты пенсий будут осуществлять Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк (АО), АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Всероссийский банк развития регионов» и ПАО «Промсвязьбанк».
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