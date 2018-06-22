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Жители Екатеринбурга из-за ЧМ-2018 отказались от празднования свадеб

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. В период проведения Чемпионата мира по футболу жители Екатеринбурга отказались от празднования свадеб в городе. Об этом УрБК рассказал генеральный директор компании «Колесница судеб» Тимур Бикбов.



По его словам, причиной этого стала высокая загруженность гостиниц. В результате уральцы торопились провести торжества в первой половине июня или перенесли их на конец июля.



«В этом году повлиял Чемпионат мира по футболу, но не на весь сезон, а на июнь-июль. Как свадьбы, так и другие праздничные мероприятия многие жители Екатеринбурга либо провели до ЧМ-2018, либо после. В случае со свадьбами в мае люди «маяться» не хотят, поэтому начало июня было достаточно активным. Сейчас идет провал из-за чемпионата: проблемы же и с гостиницами, и с площадками», ― рассказал Тимур Бикбов.



Некоторые граждане для празднования отправляются в другую страну или российский города, которые не стали местами проведения игр мундиаля.



«Многие обеспеченные люди для празднования своих торжеств рассматривают либо другую страну, либо другой город, где не проходят игры. То есть кто-то бежит на чемпионат, а кто-то от него убегает», ― добавил гендиректор компании «Колесница судеб».

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