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За пять месяцев 2018 года бензин в Свердловской области вырос в цене на 9,1%
22 июнь 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. В Свердловской области средняя розничная цена бензина за пять месяцев 2018 года выросла на 9,1% к прошлогоднему уровню, достигнув 40,8 руб. за литр. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила заместитель начальника регионального Управления ФАС России Екатерина Воробьева.
По ее словам, в 2016 году средняя цена бензина в регионе составляла 35,4 руб. за литр, в 2017 году она увеличилась до 37,4 руб. за литр, то есть на 5,6%.
При этом литр дизельного топлива в 2016 году стоил в среднем 37 руб., в 2017 году он подорожал на 7%, до 39,16 руб. За 5 месяцев 2018 года дизтопливо в розничном сегменте выросло в цене на 8,6%, до 43 руб. за литр.
Что касается оптовых цен, по словам Е. Воробьевой, они выросли еще более заметно. Так, бензин марки АИ-92 с начала года подорожал на 7,8% к уровню 2017 года, АИ-95 — на 8,4%, дизельное топливо — на 14,6%.
По ее словам, в 2016 году средняя цена бензина в регионе составляла 35,4 руб. за литр, в 2017 году она увеличилась до 37,4 руб. за литр, то есть на 5,6%.
При этом литр дизельного топлива в 2016 году стоил в среднем 37 руб., в 2017 году он подорожал на 7%, до 39,16 руб. За 5 месяцев 2018 года дизтопливо в розничном сегменте выросло в цене на 8,6%, до 43 руб. за литр.
Что касается оптовых цен, по словам Е. Воробьевой, они выросли еще более заметно. Так, бензин марки АИ-92 с начала года подорожал на 7,8% к уровню 2017 года, АИ-95 — на 8,4%, дизельное топливо — на 14,6%.
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