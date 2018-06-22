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В 2017 году в Свердловской области граждане зарегистрировали почти 33 тыс. браков

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. В 2017 году на территории Свердловской области граждане зарегистрировали 32 тыс. 942 брака, следует из данных регионального управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС).



По сравнению с 2016 годом количество заключенных браков в регионе выросло на 4,6%.



В Екатеринбурге в прошлом году граждане заключили 13 тыс. 694 брака, относительно 2016 года показатель вырос на 5,1%.

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