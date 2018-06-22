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Уральская ТПП поддержала идею введения инвестиционной льготы по налогу на прибыль в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Уральская торгово-промышленная палата предложила поддержать идею Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей о введении в регионе инвестиционной льготы по налогу на прибыль организаций.



«В настоящее время доминирующим источником инвестиций в Свердловской области являются внутренние, осуществляемые предприятиями, во многом за счет своей прибыли. И в данном случае мы считаем необходимым поддержать решение СОСПП по вопросу введения прямой инвестиционной льготы по налогу на прибыль организаций. Указанная льгота должна распространяться не только, а может, даже не столько на МСП (малый и средний бизнес — прим. ред.), а в первую очередь на крупные системообразующие предприятия, выступающие локомотивами экономики региона», ― сказал президент Уральской ТПП Андрей Беседин сегодня в ходе выступления на заседании правительства Свердловской области.



По его словам, такая мера позволит привлечь на Средний Урал инвесторов из других регионов, что потенциально может компенсировать недополученные налоговые поступления в бюджет.



«Мы считаем, что при грамотном подходе недополученный налог на прибыль может быть скомпенсирован за счет других платежей в бюджет», ― добавил Андрей Беседин.



Сегодня правительство Свердловской области обсуждало итоги участия региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По итогам 2017 года Свердловская область поднялась на 13 позиций в рейтинге и вошла в топ-20 субъектов. Несмотря на позитивную динамику, участники обсуждения отмечают необходимость продолжения работы по улучшению инвестиционного климата на Среднем Урале.

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