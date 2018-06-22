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Свердловский арбитраж взыскал с застройщика «Домбери» почти 500 тыс. руб. просроченной аренды
22 июнь 2018 (11:41)
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области взыскал с ООО «Домбери» 462 тыс. 549 руб. за аренду участка в Екатеринбурге, на котором находится ЖК «Соловьи». Об этом говорится в решении, опубликованном в картотеке суда.
Иск к застройщику подала администрация Екатеринбурга. Первоначально муниципалитет требовал взыскать с компании 627 тыс. 791 руб. Договор аренды участка на улице Республиканской был заключен еще в 2006 году между горадминистрацией и ООО «Траст-Инвест» (в последующем ООО «Домбери»). Компания планировала построить здесь пятиэтажный дом с подземной автостоянкой.
«В материалы дела истцом представлен расчет арендной платы за период с июля 2016 по октябрь 2017 года, согласно которому задолженность составляет 357 тыс. 245 руб. 30 коп.», — говорится в материалах дела.
Однако суд обратил внимание, что к указанному периоду дом был введен в эксплуатацию. Муниципалитет утратил право собственности с момента покупки в ЖК «Соловьи» первой квартиры. Вместе с тем застройщик не успел закончить обустройство подземной стоянки, и на участок, где строилась парковка, по-прежнему распространялись условия договора аренды.
По указанным причинам суд снизил сумму исковых требований администрации города. Застройщик должен выплатить 216 тыс. 538 руб. в качестве долга за участок и еще 246 тыс. руб. в виде неустойки.
Отметим, что не первый год с ООО «Домбери» судятся пайщики ЖК «Соловьи», которые не могут получить квартиры в новостройке. Кроме того, компания выступала застройщиком поселка «Бухта Квинс».
На момент строительства ООО «Домбери» было подконтрольно художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову.
Иск к застройщику подала администрация Екатеринбурга. Первоначально муниципалитет требовал взыскать с компании 627 тыс. 791 руб. Договор аренды участка на улице Республиканской был заключен еще в 2006 году между горадминистрацией и ООО «Траст-Инвест» (в последующем ООО «Домбери»). Компания планировала построить здесь пятиэтажный дом с подземной автостоянкой.
«В материалы дела истцом представлен расчет арендной платы за период с июля 2016 по октябрь 2017 года, согласно которому задолженность составляет 357 тыс. 245 руб. 30 коп.», — говорится в материалах дела.
Однако суд обратил внимание, что к указанному периоду дом был введен в эксплуатацию. Муниципалитет утратил право собственности с момента покупки в ЖК «Соловьи» первой квартиры. Вместе с тем застройщик не успел закончить обустройство подземной стоянки, и на участок, где строилась парковка, по-прежнему распространялись условия договора аренды.
По указанным причинам суд снизил сумму исковых требований администрации города. Застройщик должен выплатить 216 тыс. 538 руб. в качестве долга за участок и еще 246 тыс. руб. в виде неустойки.
Отметим, что не первый год с ООО «Домбери» судятся пайщики ЖК «Соловьи», которые не могут получить квартиры в новостройке. Кроме того, компания выступала застройщиком поселка «Бухта Квинс».
На момент строительства ООО «Домбери» было подконтрольно художественному руководителю Театра эстрады Александру Новикову и экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову.
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