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Банк России отозвал лицензию у АКБ «Мосуралбанк»
22 июнь 2018 (11:19)
УрБК, Москва, 22.06.2018. Банк России отозвал лицензию у АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк». Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.
Как указывается в документе, АКБ «Мосуралбанк» предоставлял недостоверные сведения о своем финансовом положении, а также скрывал отчетность об угрозе банкротства. После отзыва лицензии Банк России направит материалы проверки финансовой организации в правоохранительные органы.
Филиалы АКБ «Мосуралбанк» размещены на территории Свердловской области (два в Нижнем Тагиле, один в Верхней Салде), а также на территории Челябинской области. На Южном Урале семь офисов сосредоточено в Челябинске, один находится в Копейске.
Как указывается в документе, АКБ «Мосуралбанк» предоставлял недостоверные сведения о своем финансовом положении, а также скрывал отчетность об угрозе банкротства. После отзыва лицензии Банк России направит материалы проверки финансовой организации в правоохранительные органы.
Филиалы АКБ «Мосуралбанк» размещены на территории Свердловской области (два в Нижнем Тагиле, один в Верхней Салде), а также на территории Челябинской области. На Южном Урале семь офисов сосредоточено в Челябинске, один находится в Копейске.
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