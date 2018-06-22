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Банк России отозвал лицензию у АКБ «Мосуралбанк»

УрБК, Москва, 22.06.2018. Банк России отозвал лицензию у АО «Московско-Уральский акционерный коммерческий банк». Соответствующий приказ размещен на сайте регулятора.



Как указывается в документе, АКБ «Мосуралбанк» предоставлял недостоверные сведения о своем финансовом положении, а также скрывал отчетность об угрозе банкротства. После отзыва лицензии Банк России направит материалы проверки финансовой организации в правоохранительные органы.



Филиалы АКБ «Мосуралбанк» размещены на территории Свердловской области (два в Нижнем Тагиле, один в Верхней Салде), а также на территории Челябинской области. На Южном Урале семь офисов сосредоточено в Челябинске, один находится в Копейске.

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