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В Госдуму РФ внесли законопроект о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли

УрБК, Москва, 22.06.2018. Законопроект, направленный на завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, внесен в Госдуму РФ. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.



Документы предусматривают постепенное снижение с 30% до нуля экспортных пошлин при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Таким образом, выпадающие доходы федерального бюджета будут компенсированы в виде увеличения сумм НДПИ, которые будут уплачены недропользователями.



Согласно пояснению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, приведенному изданием «Коммерсантъ», экспортные пошлины на нефтепродукты могут временно вводиться при форс-мажорах. Так, при росте цен на бензин на 20% в течение одного квартала, экспортная пошлина на него будет повышаться до 90%. Кроме того, реформа будет смягчена возвратными акцизами на нефть. Их получат нефтеперерабатывающие заводы, которые завершат модернизацию в течение трех лет, а также компании под санкциями.



В результате налогового маневра экспорт нефти станет более выгодным, а цена на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке вырастет. По словам Д. Козака, дополнительные доходы бюджета от налогового маневра оцениваются в 1,3-1,6 трлн руб. за шесть лет.



Как отметили ранее в «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.

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