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В Челябинской области отставание роста сельхозкультур достигает 20-30% от нормы
22 июнь 2018 (10:08)
УрБК, Челябинск, 22.06.2018. В Челябинской области по состоянию на середину июня 2018 года отставание роста сельхозкультур составляло 20-30% по сравнению со средними многолетними показателями. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков (НСА).
Причина отклонений от нормы заключается в попадании региона в зону влияния неблагоприятных природных явлений. В итоге задержка в развитии сельскохозяйственных культур может составлять до 20 дней.
«Дополнительным негативным фактором стала бесснежная зима, следствием которой стало снижение уровня накопительных осадков в почве значительно ниже средних многолетних значений. Дефицит влаги в почве в целом не был компенсирован, даже несмотря на осадки в конце мая и начале июня, прошедшие в некоторых районах. Ситуацию усугубил пониженный температурный фон (на 5-10 градусов ниже нормы)», — рассказали в пресс-службе.
Причина отклонений от нормы заключается в попадании региона в зону влияния неблагоприятных природных явлений. В итоге задержка в развитии сельскохозяйственных культур может составлять до 20 дней.
«Дополнительным негативным фактором стала бесснежная зима, следствием которой стало снижение уровня накопительных осадков в почве значительно ниже средних многолетних значений. Дефицит влаги в почве в целом не был компенсирован, даже несмотря на осадки в конце мая и начале июня, прошедшие в некоторых районах. Ситуацию усугубил пониженный температурный фон (на 5-10 градусов ниже нормы)», — рассказали в пресс-службе.
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