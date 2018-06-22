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В Екатеринбурге будут судить директора турфирмы «УралЕвроТур» по обвинению в хищении 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2018. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «УралЕвроТур». Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с октября 2015 года по январь 2017 года обвиняемая, работая директором и бухгалтером туристической фирмы, присваивала денежные средства, полученные от граждан в счет оплаты турпутевок. После подтверждения тура она должна была вносить на расчетные счета операторских компаний денежные средства для бронирования и оплаты путевки, однако этого не делала. В связи с чем туроператоры отменяли туры.



Обвиняемая принимала денежные средства от потерпевших, заведомо не собираясь исполнять возложенные на нее обязательства. За указанный период от ее действий пострадали 23 человека, ущерб которых составил свыше 2 млн руб.



Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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