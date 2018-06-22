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ММК в 2018 году направит на проведение природоохранных мероприятий 5,5 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 22.06.2018. Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в природоохранные мероприятия составят в этом году порядка 5,5 млрд руб., что почти на 40% выше аналогичного показателя прошлого года.



Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО «ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и региональный опыт природоохранной деятельности».



«В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менеджмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая компания TÜV NORD CERT GmbH)», — отмечают в Управлении информации и общественных связей ПАО «ММК.



В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 млрд руб. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, можно выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10.



Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников выбросов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пылеподавления на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки аглошихты.



В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магнитогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспечить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.



Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы «Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 годов — более 15,5 млрд рублей.

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