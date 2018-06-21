Новости дня
С жителя Екатеринбурга суд взыскал 90 тыс. рублей за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий
21 июнь 2018 (18:05)
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с местного жителя 90 тыс. руб. за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Ответчик в 2008 году сделал сайт для ООО «Корсар» и на трех страницах ресурса разместил фотографии, которые имели знак охраны авторских прав. Автор снимков обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Корсар» о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных имущественных авторских прав в размере 15 тыс. руб. за каждое из двух нарушений в трех незаконных публикациях фотоизображения — суммарно 90 тыс. руб. Также заявитель попросил взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.
Суд перенаправил исковые требования к создателю сайта и взыскал с него компенсацию за нарушение авторских прав в размере 90 тыс. руб. и 2 тыс. руб. — в качестве компенсации морального вреда.
Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском облсуде, но там постановление Железнодорожного райсуда Екатеринбурга оставили без изменений.
Ответчик в 2008 году сделал сайт для ООО «Корсар» и на трех страницах ресурса разместил фотографии, которые имели знак охраны авторских прав. Автор снимков обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Корсар» о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных имущественных авторских прав в размере 15 тыс. руб. за каждое из двух нарушений в трех незаконных публикациях фотоизображения — суммарно 90 тыс. руб. Также заявитель попросил взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.
Суд перенаправил исковые требования к создателю сайта и взыскал с него компенсацию за нарушение авторских прав в размере 90 тыс. руб. и 2 тыс. руб. — в качестве компенсации морального вреда.
Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском облсуде, но там постановление Железнодорожного райсуда Екатеринбурга оставили без изменений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Суд в Екатеринбурге взыскал с «НТК Интурист» более 60 тыс. рублей за отказ возвращать деньги туристу
- В Екатеринбурге суд взыскал с застройщика «Милстрит» более 300 тыс. рублей за строительные недостатки в новой квартире
- Суд взыскал с жителя Екатеринбурга почти 900 тыс. рублей за использование нелицензионных программ
- Microsoft и Corel отсудили у свердловчанина более 110 тыс. рублей за установку пиратского софта
- Суд взыскал более 250 тысяч рублей с кафе «Блэк бриллиант» за нарушение прав потребителей