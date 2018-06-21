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С жителя Екатеринбурга суд взыскал 90 тыс. рублей за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга взыскал с местного жителя 90 тыс. руб. за нарушение авторских прав при использовании чужих фотографий, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Ответчик в 2008 году сделал сайт для ООО «Корсар» и на трех страницах ресурса разместил фотографии, которые имели знак охраны авторских прав. Автор снимков обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Корсар» о взыскании денежной компенсации за нарушение исключительных имущественных авторских прав в размере 15 тыс. руб. за каждое из двух нарушений в трех незаконных публикациях фотоизображения — суммарно 90 тыс. руб. Также заявитель попросил взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб.



Суд перенаправил исковые требования к создателю сайта и взыскал с него компенсацию за нарушение авторских прав в размере 90 тыс. руб. и 2 тыс. руб. — в качестве компенсации морального вреда.



Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском облсуде, но там постановление Железнодорожного райсуда Екатеринбурга оставили без изменений.

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