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Минфин предлагает снизить порог беспошлинных покупок за рубежом до 100 евро
21 июнь 2018 (17:21)
УрБК, Москва, 21.06.2018. Министерство финансов РФ предлагает поэтапно снизить порог беспошлинного приобретения товаров в зарубежных интернет-магазинах на сумму до 100 евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова.
«Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но с 1 июля мы предлагаем 500 евро в месяц, а дальше либо с 1 января 2019 года, либо с 1 июля — 200 евро. А возможно, будет установлено ограничение в 100 евро на одну посылку», — сказал представитель Минфина РФ.
По его словам, с 1 июля 2018 года ведомство предлагает взимать пошлину с товаров, стоимость которых превышает 500 евро, с 1 января 2019 года — опустить планку до 200 евро. В действующей редакции закона порог установлен на сумму от 1 тыс. евро в месяц.
«Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но с 1 июля мы предлагаем 500 евро в месяц, а дальше либо с 1 января 2019 года, либо с 1 июля — 200 евро. А возможно, будет установлено ограничение в 100 евро на одну посылку», — сказал представитель Минфина РФ.
По его словам, с 1 июля 2018 года ведомство предлагает взимать пошлину с товаров, стоимость которых превышает 500 евро, с 1 января 2019 года — опустить планку до 200 евро. В действующей редакции закона порог установлен на сумму от 1 тыс. евро в месяц.
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