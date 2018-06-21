Пиво «просочится» сквозь закон

Министерство здравоохранения РФ поддержало законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в пластиковой таре объемом больше 0,5 л, обосновав свою позицию необходимостью оздоровления населения страны. Между тем эксперты отмечают, что данная мера не приведет к снижению потребления алкоголя, а только увеличит нагрузку на бизнес, что скажется на ценах. Кроме того, удорожание продукции, в первую очередь пива, повлечет за собой рост доли фальсификата на рынке.Напомним, сейчас производство, оборот и розничная продажа алкогольной продукции в пластиковой таре ограничена объемом 1,5 л, за исключением продукции, поставляемой на экспорт. Однако в апреле 2018 года в Госдуму был внесен законопроект, подразумевающий поэтапное введение запрета на выпуск алкогольной продукции в полимерной таре объемом более 500 миллилитров. Ограничения предлагается вводить постепенно: до 2019 года запретить алкоголь в пластике объемом более 1 л, а к 2020 году — более 0,5 л.Авторы законопроекта полагают, что использование ПЭТ-тары делает алкогольную продукцию, в первую очередь пиво, дешевле и, следовательно, доступнее для граждан, в том числе молодежи. Эту точку зрения разделяет и Минздрав.«Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения», — приводит газета «Известия» позицию министерства.Между тем эксперты сомневаются в эффективности нового ограничения с точки зрения оздоровления россиян. Так, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя» (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уверен, что покупать меньше пива граждане не станут.«ПЭТ-тара не виновна ни в чем: вреда здоровью она не наносит. И если законопроект примут, ничто в нашей жизни не изменится. Население перейдет на бутыли 0,5 л, как это можно наблюдать в Германии. При этом потребление пива нисколько не сократится. Поэтому вводить такое ограничение совершенно бессмысленно: его целью может быть исключительно лоббизм стекольной и алюминиевой промышленности. Другого объяснения нет», — пояснил Вадим Дробиз.В то же время запрет на продажу пива в ПЭТ-таре объемом 1 л и 1,5 л, по мнению экспертов, приведет к значительным расходам малых и средних пивоварен на переоборудование производства. В текущих экономических условиях далеко не все компании смогут позволить себе такие затраты.«Компаниям придется перенастраивать производство, а это означает серьезные денежные вливания. Новая ПЭТ-линия стоит от 4 млн руб. и в небольших пивоварнях окупается в течение нескольких лет. Это будет серьезный удар по среднему бизнесу, который еще пытается выжить. А поскольку практически каждому производству нужны будут серьезные инвестиции, следствием станет повышение отпускной цены, что ударит по карману конечного потребителя», — полагает генеральный директор компании «Объединенные пивоварни Вацлава» Вадим Прусс.Однако результатом, по его словам, станет не сокращение потребления пива, а появление на рынке большого количества напитков низкого качества и фальсифицированной продукции, которую пивом назвать нельзя.«Если повышается стоимость продукта, всегда появляются те, кто хочет заработать, предлагая якобы его же, но дешевле. На самом деле экономия идет за счет качества. И сейчас мы видим производства, которые выпускают так называемые «пивные напитки», снижая себестоимость разными методами. Из чего их делают и по какой технологии — вообще непонятно. И поскольку на эту продукцию будет спрос, она заполнит полки магазинов вместо качественного пива. Также возможно, что некоторые люди из экономии перейдут на более крепкий алкоголь. То есть для здоровья эффект будет обратный задуманному законодателями», — считает Вадим Прусс.Впрочем, Вадим Дробиз полагает, что повышение цен на пиво в в ПЭТ-таре объемом 0,5 л будет временным. В перспективе увеличение спроса приведет к их снижению.«Конечно, пока предприятия «отбивают» свои расходы на переоборудование, пиво в ПЭТ-таре подорожает. Но потом люди массово перейдут на такую тару, оценят ее, и стоимость в конце концов существенно снизится. В результате никакого сокращения потребления не произойдет», — пояснил Вадим Дробиз.Отметим, что Минфин РФ, оценив указанные риски, подготовил отрицательный отзыв на законопроект. Он также обратил внимание на возможное сокращение акцизных поступлений, снижение загруженности на предприятиях по производству пластиковой тары, следствием которого станут массовые сокращения и увольнения граждан. С этими доводами согласилось и Минэкономразвития.Предполагается, что законопроект будет рассмотрен Госдумой в июле 2018 года.