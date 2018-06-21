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Производство яиц в фермерских хозяйствах Свердловской области сократилось почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Производство яиц в крестьянско-фермерских хозяйствах Свердловской области с января по май 2018 года сократилось на 23,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.



За первые пять месяцев 2017 года в указанных категориях хозяйств было произведено 3,9 млн шт. яиц. В текущем году — 3 млн шт. Также на 7,8% сократилось производство яиц в подсобных хозяйствах — с 10,3 млн до 9,5 млн шт. Сельхозпредприятия региона нарастили производство всего на 0,5%.



В целом по области производство яиц выросло за указанный период на 0,2% — с 619,6 млн шт. до 620,8 млн.



По остальным видам сельхозпродукции во всех категориях хозяйств Свердловской области наблюдается рост. Производство молока за первые пять месяцев 2018 года выросло на 4%, скота и птицы на убой — на 4,7%.

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