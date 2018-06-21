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«Уральские авиалинии» стали лауреатом премии Loyalty Awards Russia — 2018

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии Loyalty Awards Russia — 2018. Перевозчик удостоился награды за эффективное использование CRM в программе лояльности.



«Интеграция CRM в программу лояльности «Крылья» стала еще одним шагом к упрощению и усовершенствованию программы. Внедрение CRM позволяет оперативнее получать информацию по структуре заказа пассажира и всего полета в режиме online посредством различных каналов связи (e-mail, sms, messengers)», — сообщает пресс-служба авиакомпании.



Напомним, что программа лояльности «Крылья» «Уральских авиалиний» дает возможность пассажирам использовать бонусы при покупке авиабилета на любое направление со скидкой до 100% от тарифа. Программа лояльности была создана на основе принципиально нового решения для российского рынка авиаперевозок. Следуя потребностям часто летающих пассажиров и потенциальных клиентов, авиакомпания «Уральские авиалинии» приравняла бонусы программы «Крылья» к рублям и разрешила оплачивать ими любой полет, независимо от тарифа. Таким образом, каждый билет стал премиальным.

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