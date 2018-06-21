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Госдума приняла закон об акционировании ФГУП «Почта России»

УрБК, Москва, 21.06.2018. Госдума приняла закон об особенностях реорганизации федерального государственного предприятия (ФГУП) «Почта России», предполагающий его акционирование. Об этом сообщает «Прайм».



Документ предусматривает, что 100% акций будут принадлежать РФ. При этом определяются принципы и основы деятельности этого общества. В частности, вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией.



Закон направлен на совершенствование системы оказания услуг почтовой связи в России в целях обеспечения равной доступности для всех категорий граждан и высокого качества оказываемых услуг. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров.



В качестве гарантии доступности отделений почтовой связи предлагается предусмотреть согласование с регионами решений «Почты России» о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия Николай Подгузов ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.



К вновь создаваемому АО в неизменном виде переходят все права и обязанности предприятия, за исключением прав на движимое и недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении, бессрочном использовании, на праве аренды или безвозмездного пользования. Предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимости, находившиеся в пользовании предприятия.



Предприятие должно проинформировать Генпрокуратуру и Счетную палату РФ о случаях, когда право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, а также обратиться в суд с требованием признания такой сделки недействительной. Закон предусматривает создание комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставный капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязью.

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