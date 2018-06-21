Новости дня
Госдума приняла закон об акционировании ФГУП «Почта России»
21 июнь 2018 (16:17)
УрБК, Москва, 21.06.2018. Госдума приняла закон об особенностях реорганизации федерального государственного предприятия (ФГУП) «Почта России», предполагающий его акционирование. Об этом сообщает «Прайм».
Документ предусматривает, что 100% акций будут принадлежать РФ. При этом определяются принципы и основы деятельности этого общества. В частности, вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией.
Закон направлен на совершенствование системы оказания услуг почтовой связи в России в целях обеспечения равной доступности для всех категорий граждан и высокого качества оказываемых услуг. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров.
В качестве гарантии доступности отделений почтовой связи предлагается предусмотреть согласование с регионами решений «Почты России» о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия Николай Подгузов ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.
К вновь создаваемому АО в неизменном виде переходят все права и обязанности предприятия, за исключением прав на движимое и недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении, бессрочном использовании, на праве аренды или безвозмездного пользования. Предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимости, находившиеся в пользовании предприятия.
Предприятие должно проинформировать Генпрокуратуру и Счетную палату РФ о случаях, когда право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, а также обратиться в суд с требованием признания такой сделки недействительной. Закон предусматривает создание комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставный капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязью.
Документ предусматривает, что 100% акций будут принадлежать РФ. При этом определяются принципы и основы деятельности этого общества. В частности, вводится запрет на сокращение численности или штата работников ФГУП в связи с его реорганизацией.
Закон направлен на совершенствование системы оказания услуг почтовой связи в России в целях обеспечения равной доступности для всех категорий граждан и высокого качества оказываемых услуг. Расстояние между почтовыми отделениями должно составлять не больше полутора километров, в сельских поселениях — шесть километров.
В качестве гарантии доступности отделений почтовой связи предлагается предусмотреть согласование с регионами решений «Почты России» о создании и ликвидации на их территории почтовых отделений. При этом гендиректор предприятия Николай Подгузов ранее заверял, что курса на закрытие отделений компании нет и не будет.
К вновь создаваемому АО в неизменном виде переходят все права и обязанности предприятия, за исключением прав на движимое и недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении, бессрочном использовании, на праве аренды или безвозмездного пользования. Предусмотрена процедура выяснения обстоятельств прекращения после 1 января 2009 года права собственности РФ на объекты недвижимости, находившиеся в пользовании предприятия.
Предприятие должно проинформировать Генпрокуратуру и Счетную палату РФ о случаях, когда право собственности на такие объекты было осуществлено с нарушением законодательства, а также обратиться в суд с требованием признания такой сделки недействительной. Закон предусматривает создание комитета по управлению имуществом предприятия, который в оперативном режиме будет решать вопросы статуса объектов, которые планируется включить в уставный капитал общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и определяться Минкомсвязью.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В отношении ФГУП «Почта России» возбуждено административное дело за нарушение правил услуг оказания связи
- Генеральный директор ФГУП «Почта России» Александр Киселев: больше половины сельских почтовых отделений глубоко убыточны
- Арбитражный суд Свердловской области признал ФГУП «Почта России» нарушившим закон о связи
- Число отделений ФГУП «Почта России» в Свердловской области будет сокращено
- Роскомнадзор: Сроки прохождения почты ЕМS ФГУП «Почта России» в Свердловской области не соблюдаются