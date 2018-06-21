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Минфин сообщил об индексации пенсии в 2019 году на 7%

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы заявил, что пенсии в России в 2019 году будут проиндексированы на 7%. Об этом сообщает РИА «Новости».



По его словам, в следующем году стоит задача увеличить ежемесячную пенсию в среднем на 1 тыс. руб.



«Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях, своем указе», — сообщил глава Минфина.



По его словам, до сих пор пенсии индексировались на уровень инфляции предыдущего года. Индексация следующего года в два раза превысит ожидаемый уровень инфляции 3% в 2018 году.



16 июня 2018 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Документ предполагает, что пенсионный возраст начнут повышать поэтапно с 2019 года.

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