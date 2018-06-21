Кризис
Личная инфляция россиян с января по май 2018 года опередила официальную статистику
21 июнь 2018 (15:22)
Личная инфляция российских граждан с января по май 2018 года опередила официальную статистику на 0,2%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы холдинга «Ромир».
По данным аналитиков, значение дефлятора с начала 2018 года выросло на 1,8% при официальных данных 1,6%. В мае личная инфляция выросла к апрелю на 0,5% при показателях 0,4% от Росстата.
В холдинге отмечают, что граждане пытаются сократить свои расходы (-1,4% в мае по отношению к апрелю). Однако рост цен на бензин значительно влияет на данные по личной инфляции.
Также негативный эффект ожидается от повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года.
По данным аналитиков, значение дефлятора с начала 2018 года выросло на 1,8% при официальных данных 1,6%. В мае личная инфляция выросла к апрелю на 0,5% при показателях 0,4% от Росстата.
В холдинге отмечают, что граждане пытаются сократить свои расходы (-1,4% в мае по отношению к апрелю). Однако рост цен на бензин значительно влияет на данные по личной инфляции.
Также негативный эффект ожидается от повышения тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2018 года.
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