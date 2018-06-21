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В УГИБДД Свердловской области изменился график работы регистрационного подразделения

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. С 1 июля 2018 года прием граждан в регистрационно-экзаменационном подразделении ГИБДД ГУ МВД Свердловской области, расположенном в Екатеринбурге на ул. Чкалова, 1, будет осуществляться по измененному графику.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в среду прием граждан будет осуществляться с 11.00 до 19.00 без перерыва (ранее было с 9.00 до 17.00), в четверг — с 12.00 до 17.00 без перерыва (ранее — с 12.00 до 20.00). Других дней приема изменения не коснулись — вторник, пятница и суббота прием осуществляется с 9.00 до 17.00.



Также внесены изменения в режим работы по приему граждан, подвергнутых административному или уголовному наказанию в виде лишения права на управление транспортными средствами, для проверки знания ими правил дорожного движения — таких граждан Госавтоинспекция будет принимать в пятницу, с 10.00 до 14.00.



Напомним, при записи на совершение каких-либо регистрационно-экзаменационных действий через сайт Госуслуги.ру, с 1 июля 2018 года запись будет осуществлена уже с учетом изменения расписания, а скидка при уплате государственной пошлины составит 30% от общей суммы платежа.

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