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RAEX отозвало без подтверждения рейтинг компании «Т Плюс»

УрБК, Москва, 21.06.2018. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности компании «Т Плюс» в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствия информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.



ПАО «Т Плюс» является одной из крупнейших в РФ частных тепло- и электроэнергетических компаний, объединяющей 61 электростанцию в 16 регионах присутствия с установленной электрической мощностью 15,7 ГВт и тепловой мощностью 55 тыс Гкал/час.



По данным консолидированной отчетности ПАО «Т Плюс», по стандартам МСФО активы компании на 30 июня 2017 года составляли 446 млрд руб., капитал — 204 млрд руб. Выручка по итогам I полугодия 2017 года составила 188 млрд руб., чистая прибыль — 8 млрд руб.

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