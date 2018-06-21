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В центре Екатеринбурга снесли старинную деревянную усадьбу на улице Октябрьской революции

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. В центре Екатеринбурга снесли старинную деревянную усадьбу по адресу ул. Октябрьской революции, 32.



На этой территории Уральская горно-металлургическая компания планирует построить деловой центр «Медная гора», который до недавнего времени назывался «Екатеринбург-сити».



О сносе дома, известного как усадьба Блохиных, утром 21 июня 2018 года сообщил екатеринбургский общественник Олег Букин.



Здание было построено во второй половине XIX века, однако не имело статуса памятника истории и архитектуры.



Стоит отметить, что рядом находится здание №32 на улице Октябрьской революции, которое 100 лет, начиная с 1875 года, принадлежало семье Ястребовых. После них в доме работал художник Олег Еловой.

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