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В Екатеринбурге старших кассиров торговой сети будут судить за присвоение 2,9 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2018. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух старших кассиров крупной торговой сети. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Кассиры обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».



Установлено, что обвиняемые, устроившись на работу в магазин старшими кассирами, осуществляли руководство и контроль за работой продавцов-кассиров операционных касс, вели учет ежедневной выручки. Вступив в преступный сговор, они занижали размер ежедневно поступающей в магазин выручки, не сдавали денежные средства для централизованного учета и инкассации.



Таким способом с июля по октябрь 2017 года обвиняемые похитили свыше 2,9 млн руб., которыми распорядились по своему усмотрению.



Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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